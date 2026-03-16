Переможці 98-й церемонії «Оскар».

98-ма церемонія вручення премії «Оскар» відбулася в Лос-Анджелесі в ніч на 16 березня.

Нагороду за найкращий отримала картина «Битва за битвою» режисера Пола Томаса Андерсона. Перемогу в номінації «Найкращий актор» здобув Майкл Б. Джордан за роль у фільмі «Грішники». А найкращою акторкою стала Джессі Баклі, яка зіграла в стрічці «Гамнет». Про це повідомлялося в трансляції церемонії.

Хто отримав ключові нагороди:

Найкращий фільм — «Одна битва за іншою» (загалом стрічка отримала шість наголод).

Найкраща режисура — Пол Томас Андресон «Одна битва за іншою».

Найкращий актор — Майкл Б. Джордан «Грішники».

Найкраща акторка — Джессі Баклі «Гамнет».

Найкращий актор другого плану — Шонн Пенн «Одна битва за іншою».

Найкраща акторка другого плану — Емі Медіган «Зброя».

Найкращий анімаційний фільм — «Кейпоп-мисливці на демонів».

Найкращий документальний фільм — «Містер Ніхто проти Путіна».

Нагадаємо, український режисер Мстислав Чернов був номінований на премію Гільдії режисерів США у категорії «Документальне кіно» за фільм «2000 метрів до Андріївки». Він претендував на нагороду за «за видатні досягнення у режисурі документального кіно».