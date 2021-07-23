Серіал «Свати» в Україні знову транслюють російською. Фото:

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Ракурс

Серіал «Свати» в українському дубляжі канал «1+1» почав транслювати з 19 липня, але згодом передумав.

З 23 липня популярний серіал знову виходитиме на телеканалі російською мовою. Таке рішення медіагрупа прийняла після критики українського дубляжу серіалу «Свати». Про це повідомляє «Детектор медіа» із посиланням на заяву групи «1+1 медіа».

На каналі кажуть, що рішення про поступовий перехід на українську мову в фільмах та серіалах ухвалили «виходячи з тлумачень нормативно-правових актів, роз’яснень від профільних органів та чинного законодавства».

Це рішення не в останню чергу зумовлено негативною реакцією на дубльований продукт з боку великої частини наших глядачів, які історично звикли до перегляду улюблених фільмів та серіалів саме у тому вигляді та з тим колоритом, з яким продукт було створено від початку. «1+1 медіа» виступає за рівні умови на телевізійному ринку та чесну конкуренцію за прихильність українського глядача. Наразі ж ми спостерігаємо певний розкол суспільства за мовним принципом, що вважаємо категорично неприпустимим, — йдеться в заяві.

У мережі деякі користувачі вже обурилися рішення телеканалу. Наприклад, народний депутат Микола Княжицький вимагає Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення відреагувати на це. На його думку, трансляція «Сватів» російською — це неповага до закону.

Інші ж захищають оригінальну версію серіалу.

Нагадаємо, шість рейтингових каналів в Україні порушують закон про державну мову. Найбільш злісним порушником виявився «Інтер» — там зафіксовано шість порушень, на телеканалі «Україна» — п’ять, на ICTV і «Мега» — по два, на НТН і К1 — по одному.

Джерело: «Детектор медіа»