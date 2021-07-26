Нацрада залишила мовного омбудсмена віч-на-віч зі «Сватами»

Кадр із серіалу «Свати», фото: «Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95»

https://racurs.ua/ua/n157931-nacrada-zalyshyla-movnogo-ombudsmena-vich-na-vich-zi-svatamy.html

Ракурс

Українською мовою з 16 липня мають бути дубльовані або озвучені створені іноземною мовою фільми та серіали, які транслюються на телебаченні. Проте за тиждень, що минув з часу набуття чинності відповідними нормами закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», вже помічено низку таких порушень.

Так, хоча 19 липня канал «1+1» почав показувати російськомовний серіал «Свати» в українському дубляжі, вже через два дні телеглядачі помітили, що серіал знову транслюється російською мовою.

Раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляв, що за результатами моніторингу звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати до порушників визначені законодавством санкції.

У Нацраді сьогодні, 26 липня, коментуючи результати моніторингу першого тижня з початку дії нових норм закону про мову, заявили про відсутність інструментів для покарання телеканалів за відповідні порушення.

У відомстві стверджують, що у ст. 49 мовного закону вказано, що захист державної мови доручено виключно Уповноваженому із захисту державної мови, в той час як Нацрада має спиратися на свій профільний закон «Про телебачення і радіомовлення».

У Нацраді заявляють, що їхні стосунки з Уповноваженим визначені в Порядку взаємодії (ст. 53), згідно з яким кожен діє в рамках власного профільного закону, але якщо будуть помічені порушення, за якими стежить партнер, — ця інформація систематизується і передається іншій стороні.