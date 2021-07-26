Прогноз погоды на август опубликовали синоптики

Погода в августе ожидается теплее нормы

https://racurs.ua/n157933-prognoz-pogody-na-avgust-opublikovali-sinoptiki.html

Ракурс

Погода в августе в Украине ожидается несколько теплее климатической нормы.

Средняя месячная температура, как ожидается, составит +20…+25°, в Карпатах — +16…+18°, что на 1−1,5 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В августе средняя месячная температура воздуха, как правило, будет находится в пределах +18…+22°, в южных, юго-восточных областях и в Крыму — местами +23…+24°, на высокогорье Карпат — +13° тепла.

В то же время месячное количество осадков в августе 2021 года синоптики ожидают в рамках 31−80 мм, на Прикарпатье местами 95−99 мм, что будет находиться в пределах климатической нормы.

Климатическая норма по осадкам для августа составляет 30−69 мм. Для определенных регионов характерен выход за эти пределы:

в Херсонской области и западных районах Крыма — местами 24−28 мм;

на Прикарпатье, Закарпатье и горах Крыма — 70−97 мм;

в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей — местами 104−120 мм.

Напомним, синоптики предупреждают, что завтра, 27 июля, в Украине ожидаются ливни, град и шквалы 15−20 м/с.