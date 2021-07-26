Камнепад. Фото: The Tribune India

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Ракурс

Камнепад в Индии унес жизни девяти туристов в горной местности. Массивные камни покатились с холмов после оползня.

Погибшие были частью группы туристов из 11 человек, которые направлялись из Сангла в Читкуль. Об этом сообщает The Tribune India.

Сообщается, что туристы направлялись пешком после того, как в их автомобиль врезался валун. Причиной камнепада называют оползень недалеко от Батсари в племенном районе Киннаур.

В результате обвала был поврежден мост через реку Баспа и несколько автомобилей. Камнепад продолжается, что мешает спасательным работам.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Грибовке Одесской области частный вертолет садился на поле через пляж. От порывов ветра туристам сломало палатки, а пляжный зонтик влетел прямо в отдыхающих на высокой скорости. Люди чудом не покалечились.

Источник: The Tribune India