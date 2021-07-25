«Дельта» вражає органи та уникає впливу антитіл. Фото:

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Індійський штам коронавірусу «Дельта, який вже почав розповсюджуватися світом, виявляє невразливість до антитіл і є більш агресивним за попередні різновиди COVID-19.

Цей штам має близько 15 різних мутацій у порівнянні з первісним вірусом, дві з яких допомагають вірусу уникнути антитіл, як природних, так і поствакцинальних. Ще один різновид посилює «прилипання» вірусу до наших клітин та сприяє утворенню синцитію — злиття клітин та формуванні багатоядерної структури зі спільною цитоплазмою, такої собі фабрики з виробництва клітин. Про це повідомила провідний київський інфекціоніст Ольга Голубовська на власній сторінці у Facebook.

Лікар роз’яснює, що зараження штамом «Дельта» виявляється ПЛР-тестом вже на четвертий день. А велика небезпечність цього різновиду полягає в тому, що він вміє «вислизати» від імунної системи. В процесі відтворення віруси ушкоджують клітинний апарат і створюють свої копії, які, після загибелі клітини, потрапляють у міжклітинний простір і тільки там піддаються атаці нейтралізують антитілами. Коли клітини зливаються в синцитій, що знаходиться всередині, вірус уникає дії антитіл.

Крім того, щеплені від коронавірусу люди також є вразливими перед «Дельтою», оскільки штам «тікає" від антитіл, що виробляються й у відповідь на вакцинацію.

За словами Голубовської, «Дельта» сильно впливає на людський організм. Навантаження супроводжується вираженою клінічною симптоматикою — підвищенням температури, інтоксикацією, ранніми вірусними пневмоніями та зниженням сатурації вже на 4−5 день. Крім того, індійський різновид відрізняється високою контагіозністю — здатністю передаватися від хворих здоровим.

Здатність вірусу утворювати синцитії може завдати більшої шкоди тканинам і органам організму, особливо легенів, де альвеоли мають товщину всього в одну клітину, — попередила лікар.



З огляду на поширення штаму «Дельта», фахівець рекомендує:

зустрічатися з новими штамами вірусу треба, маючи імунітет;

гуморальний імунітет після хвороби, за даними ряду досліджень, триває не менше 11 місяців, тож пріоритет у вакцинації треба надавати неімунним, особливо з груп ризику;

поки ще все відносно спокійно — вакцинуйтеся і завершуйте вакцинацію, хто вже отримав першу дозу;

після вакцинації не забувайте посилювати засоби індивідуального захисту протягом першого тижня, особливо якщо вона припадає на період інтенсивного росту захворюваності, бо ви уразливі до інфікування — уникайте людних місць, носіть маски;

потрібними є оздоровлення, правильне харчування, повноцінний сон.

Нагадаємо, так званий «індійський» штам коронавірусу (B.1.617.2), який вже активно поширився не лише в Індії, а й у країнах Європи. Зокрема, у Великій Британії, яка стала «батьківщиною» іншого небезпечного штаму — B.1.1.7, на «індійський» коронавірус вже припадає більшість нових випадків захворювання.