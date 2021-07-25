«Дельта» поражает органы и избегает воздействия антител. Фото:

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Индийский штамм коронавируса «Дельта, который уже начал распространяться по миру, проявляет неуязвимость к антителам и является более агрессивным за предыдущие разновидности COVID-19.

Этот штамм имеет около 15 различных мутаций по сравнению с первоначальным вирусом, две из которых помогают вирусу избежать антител, как естественных, так и поствакцинальных. Еще одна разновидность усиливает «прилипание» вируса к нашим клеткам и способствует образованию синцития — слиянию клеток и формированию многоядерной структуры с общей цитоплазмой, этакой фабрики по производству клеток. Об этом сообщила ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

Врач разъясняет, что заражение штаммом «Дельта» ПЦР-тест покажет уже на четвертый день. А большая опасность этого вида заключается в том, что он умеет «ускользать» от иммунной системы. В процессе воспроизведения вирусы повреждают клеточный аппарат и создают свои копии, которые, после гибели клетки, попадают в межклеточное пространство и только там подвергаются атаке нейтрализующими антителами. Когда клетки сливаются в синцитий, находящийся внутри, вирус избегает действия антител.

Кроме того, привитые от коронавируса люди также уязвимы перед «Дельтой», поскольку штамм «убегает» от вырабатываемых антител и в ответ на вакцинацию.

По словам Голубовской, «Дельта» сильно влияет на человеческий организм. Нагрузка сопровождается выраженной клинической симптоматикой — повышением температуры, интоксикацией, ранними вирусными пневмониями и снижением сатурации уже на 4−5 день. Кроме того, индийская разновидность отличается высокой контагиозностью — способностью передаваться от больных здоровым.

Способность вируса образовывать синцитии может нанести больший вред тканям и органам организма, особенно легким, где альвеолы имеют толщину всего в одну клетку, — предупредила врач.



Учитывая распространение штамма «Дельта», специалист рекомендует:

встречаться с новыми штаммами вируса надо, имея иммунитет;

гуморальный иммунитет после болезни, по данным ряда исследований, длится не менее 11 месяцев, поэтому приоритет в вакцинации надо предоставлять неиммунным, особенно из групп риска;

пока еще все относительно спокойно — вакцинируйтесь и заканчивайте вакцинацию, кто уже получил первую дозу;

после вакцинации не забывайте усиливать средства индивидуальной защиты в течение первой недели, особенно если она припадает на период интенсивного роста заболеваемости, потому что вы уязвимы к инфицированию — избегайте людных мест, носите маски;

нужными являются оздоровление, правильное питание, полноценный сон.

Напомним, так называемый «индийский» штамм коронавируса (B.1.617.2), который уже активно распространился не только в Индии, но и в странах Европы. В частности, в Великобритании, которая стала «родиной» другого опасного штамма — B.1.1.7, на «индийский» коронавирус уже приходится большинство новых случаев заболевания.