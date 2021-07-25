Грузовик раздавил легковушку на Полтавщине. Фото: полиция

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Ракурс

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Полтавской области.

Спасатели получили информацию, что 25 июля около 5.00 возле села Приходьки Пирятинского района на автодороге Р60 «Кролевец — Пирятин» столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате аварии погибли четыре человека. Для высвобождения тел погибших, на месте работали восемь спасателей и две единицы техники. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В полиции на момент публикации новости не комментировали смертельную аварию. Пока неизвестно, почему произошло столкновение автомобилей и кто виноват в ДТП.

Напомним, 24 июля в Польше на трассе возле города Радомско произошла авария — столкнулись легковой автомобиль Nissan Quashquai с автобусом Volkswagen, в котором находились украинцы. Десять человек получили ранения, среди них семь украинцев. Впоследствии в больнице скончался один из пострадавших.