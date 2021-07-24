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Ракурс
Украинец погиб в ДТП с автобусом в Польше. Фото:

Украинец погиб в ДТП с автобусом в Польше

24 июл 2021, 18:10
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ДТП сегодня, 24 июля, произошло в Польше — в автобус с украинцами врезалась нетрезвая женщина на легковом авто.

В результате аварии погиб один гражданин Украины, еще четверо находятся в больницах. Об этом сообщил советник-посланник посольства в Польше Олег Куця в эфире «Украина 24».


По его словам, сейчас в медицинских учреждениях находятся четверо граждан Украины. Двух уже выписали домой, а еще один гражданин Украины погиб во время аварии. Консулы посольства Украины в Польше выехали в больницы, где находятся украинцы, и находятся в постоянном контакте с польскими правоохранительными органами.

Напомним, ранее мы сообщали, что авария в Польше произошла утром на трассе возле города Радомско — столкнулись легковой автомобиль Nissan Quashquai с автобусом Volkswagen, в котором находились украинцы. Десять человек получили ранения, среди них семь украинцев.

Источник: Ракурс


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