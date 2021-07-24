Анджелина Джоли может отсудить детей у Бреда Питта. Фото: Космо

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Анджелина Джоли готова отсудить детей у Бреда Питта — голливудская актриса добилась отстранения судьи, который имел деловые отношения с адвокатами бывшего мужа звезды.

Таким образом актриса может отобрать право на совместную опеку над пятью несовершеннолетними детьми у Брэда Питта. Об этом пишет BBC.

Отмечается, что судью Джона Удеркирка, который постановил, что Питт имеет право на совместную опеку, отстранили от дела. Затем Анджелина Джоли подала апелляцию, с которой согласился калифорнийский суд.

Калифорнийский суд признал, что деловые связи адвокатов Питта с судьей это этическое нарушение, которое ставит под сомнение беспристрастность судьи.

Отметим, что голливудский актер добился совместной опеки над детьми от бывшей супруги в конце мая. Судебные разбирательства артистов длились почти пять лет. Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года.

Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Бреда Питта. Поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил старшего сына пары, однако эта информация не подтвердилась. У Бреда Питта и Анджелины Джоли есть трое приемных детей: Мэддокс, Пакс и Захара. Кроме того, у бывших супругов трое биологических детей: Шайло и близнецы Нокс и Вивьен.

Напомним, ранее мы сообщали, что Брэд Питт, известный голливудский актер, добился совместной опеки над детьми от экс-супруги Анджелины Джоли.

Источник: BBC