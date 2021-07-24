Анджеліна Джолі може відсудити дітей у Бреда Пітта. Фото: Космо

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Анджеліна Джолі готова відсудити дітей у Бреда Пітта — голлівудська актриса домоглася відсторонення судді, який мав ділові стосунки з адвокатами колишнього чоловіка зірки.

У такий спосіб акторка може відібрати право на спільну опіку над п’ятьма неповнолітніми дітьми в Бреда Пітта. Про це пише BBC.

Зазначається, що суддю Джона Удеркірка, який постановив, що Пітт має право на спільну опіку, відсторонили від справи. Потім Анджеліна Джолі подала апеляцію, з якою погодився каліфорнійський суд.

Каліфорнійський суд визнав, що ділові зв’язки адвокатів Пітта із суддею — це етичне порушення, яке ставить під сумнів неупередженість судді.

Зазначимо, що голлівудський актор домігся спільної опіки над дітьми від колишньої дружини в кінці травня. Судові розгляди артистів тривали майже п’ять років. Джолі подала документи на розлучення у вересні 2016 року.

Вона вирішила піти на це через незгоду з виховними методами Бреда Пітта. Приводом для розлучення стала сварка в приватному літаку, під час якої п’яний актор ударив старшого сина пари, проте ця інформація не підтвердилася. У Бреда Пітта й Анджеліни Джолі є троє прийомних дітей: Меддокс, Пакс і Захара. Крім того, у колишнього подружжя троє біологічних дітей: Шайло і близнюки Нокс і Вів'єн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Бред Пітт, відомий голлівудський актор, домігся спільної опіки над дітьми від екс-дружини Анджеліни Джолі.

Джерело: BBC