Wildberries. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n157870-forma-rosiyskyh-soldativ-ta-propaganda-za-scho-zablokuvaly-wildberries.html

Ракурс

Санкції проти російського ритейлера Wildberries запровадили через продаж російської пропаганди та форми російських солдатів.

Також на платформі продавалися антиукраїнські книги. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Ритейл з РФ, який, в тому числі продавав російську пропаганду та форму російських солдатів — не працюватиме в Україні. Йдеться про Wildberries. Вдячний президенту та РНБО, що підтримали нашу ініціативу та ввели санкції проти цієї компанії, — написав Ткаченко.



Міністр культури наголосив, що антиукраїнським тезам, книгам, наративам — не місце в Україні, й тому Мінкульт робитиме все можливе, щоб протистояти інформаційним загрозам Російської Федерації. Він додав, що наступним кроком у цьому напрямку стане блокування російських ОТТ-платформ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) від 16 липня, згідно з яким на три роки запроваджуються санкції проти низки юридичних та фізичних осіб. Під санкції потрапила найбагатша жінка Росії Тетяна Бакальчук, співзасновниця інтернет-магазину Wildberries. Згідно з даними Forbes, її статки оцінюються у 13,1 млрд дол. США.