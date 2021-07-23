Зеленський запровадив санкції проти найбагатшої жінки РФ

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n157848-zelenskyy-zaprovadyv-sankciyi-proty-naybagatshoyi-jinky-rf.html

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Володимир Зеленський, президент України, увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) від 16 липня, згідно з яким на три роки запроваджуються санкції проти низки юридичних та фізичних осіб.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, під санкції потрапила найбагатша жінка Росії Тетяна Бакальчук, співзасновниця інтернет-магазину Wildberries. Згідно з даними Forbes, її статки оцінюються у 13,1 млрд дол. США.

Також під санкціями опинився її чоловік Владислав Бакальчук.

Під санкції потрапив і сам інтернет-магазин Wildberries — його український, російський, польський, вірменський, білоруський, киргизький та казахстанське підрозділи.

Також під санкціями опинилися такі юридичні особи, зареєстровані у Франції:

«Офіційний репрезентаційний центр Донецької народної республіки у Франції»;

«Асоціація представництво Донецької народної республіки у Франції»;

«Асоціація Франція — Крим».

Також під санкціями опинилися кілька осіб, пов’язаних з вказаними юрособами.

Wildberriesраніше звинувачували в торгівлі продукцією з російською символікою та книгами антиукраїнського змісту.

Нагадаємо, 16 липня РНБО підтримала запровадження санкцій проти дев’яти осіб з санкційного списку США.