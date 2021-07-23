В Україні 24 липня опади не очікуються, фото:

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Погода в Україні 24 липня залежатиме від впливу антициклону, тож передбачатиме доволі комфортні, спокійні погодні умови зі слабким вітром.

Температура повітря вночі становитиме +11…+17° (на узбережжі морів — до 20°), вдень — +24…+30°). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У східних, Волинській та Житомирській областях, а також у Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Києві 24 липня буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме +14…+16°, вдень — +26…+28°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода у Львові буде без істотних опадів погода. Вночі та вранці видимість погіршуватимуть слабкі тумани. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +12…+14°, вдень — піднімуться до +24…+26°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів. Термометри вночі покажуть +18…+20°, вдень — +26…+28°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода у Дніпрі також без опадів. Вночі температура повітря становитиме +14…+16°, вдень — +26…+28°. Вітер північний, 3−8 м/с.

Погода у Харкові 24 липня буде без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі +13…+15°, вдень — +26…+28°. Вітер північний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті буде без опадів вночі та вдень. Очікується температура повітря +12…+14° вночі та +25…+27° вдень. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 24 липня буде неспокійним, очікується магнітна буря вранці та збурення протягом доби.