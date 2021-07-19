Опубліковано новий каталог сонячних плям

https://racurs.ua/ua/n157630-peredbachaty-magnitni-buri-dopomoje-novyy-katalog-sonyachnyh-plyam.html

Ракурс

Міжнародна група вчених опублікувала каталог півкульних чисел Вольфа, які показують відносну кількість плям на Сонці.

Цей каталог буде використовуватися для більш точного прогнозу динаміки сонячного циклу і космічної погоди, яка, як відомо, впливає і на Землю, повідомляє видання Nacked Science.

Числа Вольфа — один із найпоширеніших серед численних індексів сонячної активності. Вони показують кількість сонячних плям у видимій півсфері Сонця.

Плями — основне джерело сонячних спалахів, які можуть, зокрема, призводити до магнітних бур на Землі.

Хоча систематичне спостереження за плямами на Сонці ведеться вже три століття, новітні моделі показують, що краще розуміння сонячної активності потребує врахування динаміки плям у кожній півкулі Сонця окремо.

А таких даних набагато менше — найважливіший каталог сонячної активності призводить дані про півкульні числах Вольфа лише з 1992 року.

Дослідники знайшли спосіб, як розв’язати цю проблему — шляхом реконструкції історичної численності сонячних плям по півкулях їм вдалося кардинально розширити вибірку. Так з’явився новий каталог, який показує щомісячну та щоденну чисельність сонячних плям в північній і південній півкулях окремо аж з 1874 року.

Завантажити каталог можна за адресою https://wwwbis.sidc.be/silso/extheminum.

Тепер реконструйовані дані чисельності сонячних плям по півкулях будуть доступні науковому співтовариству і стануть, як ми вважаємо, основою для оновлених і більш досконалих схем передбачення сонячної активності, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, зонд NASA Solar Orbiter нещодавно зафіксував потужний спалах на поверхні Сонця.

Джерело: Nacked Science