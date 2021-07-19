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Ракурс
У Львові обвалилася стіна житлового будинку, фото: ДСНС

Обвал будинку стався в центрі Львова — під завалами виявили тіло юнака

19 лип 2021, 22:05
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У Львові на вулиці Руській сьогодні, 19 липня, о 16.39 стався обвал стіни житлового будинку.

В результаті загинув 19-річний чоловік, який за допомогою перфоратора розбирав стіну на горищі флігеля. Про це повідомляє прес-служба міськради Львова.

Зазначається, що у флігелі (технічній будівлі, що межує з будинком) на першому поверсі була житлова квартира, в якій вже тривалий час не проживали власники. Сама будівля перебуває у приватній власності.

Обвал стався на горищі, де проводилися роботи перфоратором саме на цій стіні. За інформацією місцевих ЗМІ, загиблий був братом власника одного з помешкань, цього дня він працював на місці сам.

Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко на своїй сторінці у Фейсбуці наголосив, що будівельні роботи були розпочаті без відповідної технічної документації та дозволів.

Власники не зверталися ані до Галицької райадміністрації, ані до департаменту архітектури, — зазначив він.

У Львові обвалилася стіна житлового будинку, фото: Андрій Москаленко

У Львові обвалилася стіна житлового будинку, фото: Андрій Москаленко

У Львові обвалилася стіна житлового будинку, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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