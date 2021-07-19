Обвал будинку стався в центрі Львова — під завалами виявили тіло юнака

Обвал будинку стався в центрі Львова — під завалами виявили тіло юнакаhttps://racurs.ua/ua/n157629-obval-budynku-stavsya-v-centri-lvova-pid-zavalamy-vyyavyly-tilo-unaka.htmlРакурс
У Львові на вулиці Руській сьогодні, 19 липня, о 16.39 стався обвал стіни житлового будинку.
В результаті загинув 19-річний чоловік, який за допомогою перфоратора розбирав стіну на горищі флігеля. Про це повідомляє прес-служба міськради Львова.
Зазначається, що у флігелі (технічній будівлі, що межує з будинком) на першому поверсі була житлова квартира, в якій вже тривалий час не проживали власники. Сама будівля перебуває у приватній власності.
Обвал стався на горищі, де проводилися роботи перфоратором саме на цій стіні. За інформацією місцевих ЗМІ, загиблий був братом власника одного з помешкань, цього дня він працював на місці сам.
Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко на своїй сторінці у Фейсбуці наголосив, що будівельні роботи були розпочаті без відповідної технічної документації та дозволів.
Власники не зверталися ані до Галицької райадміністрації, ані до департаменту архітектури, — зазначив він.