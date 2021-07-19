Обвал дома произошел в центре Львова — под завалами обнаружили тело юноши

Обвал дома произошел в центре Львова — под завалами обнаружили тело юношиhttps://racurs.ua/n157629-obval-doma-proizoshel-v-centre-lvova-pod-zavalami-obnarujili-telo-unoshi.htmlРакурс
Во Львове на улице Руськой сегодня, 19 июля, в 16.39 произошло обрушение стены жилого дома.
В результате погиб 19-летний мужчина, который с помощью перфоратора разбирал стену на чердаке флигеля. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Львова.
Отмечается, что во флигеле (техническом здании, граничащем с домом) на первом этаже была жилая квартира, в которой уже длительное время не проживали владельцы. Само здание находится в частной собственности.
Обвал произошел на чердаке, где проводились работы перфоратором именно на этой стене. По информации местных СМИ, погибший был братом владельца одного из помещений, в этот день он работал на месте сам.
Заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко на своей странице в Фейсбуке подчеркнул, что строительные работы были начаты без соответствующей технической документации и разрешений.
Владельцы не обращались ни к Галицкой райадминистрации, ни в департамент архитектуры, — отметил он.