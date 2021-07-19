Обвал дома произошел в центре Львова — под завалами обнаружили тело юноши

Во Львове обвалилась стена жилого дома, фото: ГСЧС

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Ракурс

Во Львове на улице Руськой сегодня, 19 июля, в 16.39 произошло обрушение стены жилого дома.

В результате погиб 19-летний мужчина, который с помощью перфоратора разбирал стену на чердаке флигеля. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Львова.

Отмечается, что во флигеле (техническом здании, граничащем с домом) на первом этаже была жилая квартира, в которой уже длительное время не проживали владельцы. Само здание находится в частной собственности.

Обвал произошел на чердаке, где проводились работы перфоратором именно на этой стене. По информации местных СМИ, погибший был братом владельца одного из помещений, в этот день он работал на месте сам.

Заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко на своей странице в Фейсбуке подчеркнул, что строительные работы были начаты без соответствующей технической документации и разрешений.