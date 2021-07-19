В Верховном суде отреагировали на дело об отмене указа Зеленского

В Верховном суде отреагировали на открытие ГБР производства, фото: «Судебно-юридическая газета»

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Ракурс

В Верховном суде отреагировали на открытие Государственным бюро расследований (ГБР) производства из-за решения о признании незаконным указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице суда в социальной сети Фейсбук.

В нем подтверждается, что в Кассационный админсуд в составе Верховного суда 16 июля действительно поступил запрос ГБР о предоставлении ряда документов по рассмотрению дела № 9901/96/21 по иску Тупицкого к Зеленскому.

Отмечается, что из запроса ГБР следует, что ведомством осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Пресс-служба суда отмечает, что судебное решение по иску Тупицкого против Зеленского еще может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда и подчеркивает, что ст. 126 Конституции закреплена независимость и неприкосновенность судей.

Влияние на судью в любой способ запрещается. Судья не может быть привлечен к ответственности за принятое им судебное решение, за исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка, — подчеркивается в сообщении пресс-службы суда.

Напомним, 14 июля Верховный суд удовлетворил иск Тупицкого, которым признал противоправным и отменил указ президента Украины от 27 марта 2021 года № 124/2021 в части отмены президентского указа от 14 мая 2013 года № 256, которым отменялось назначения истца судьей КСУ.