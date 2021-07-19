20 июля отмечают День шахмат и Международный день тортаhttps://racurs.ua/n157627-20-iulya-otmechaut-den-shahmat-i-mejdunarodnyy-den-torta.htmlРакурс
20 июля отмечают Международный день шахмат — международный праздник, посвященный этой популярной игре. В шахматы играют на специальной доске, разделенной на 64 светлые и темные клетки (поля). У игроков есть по 16 светлых (белых) и 16 темных (черных) фигур, которые передвигают по установленным для них правилам.
Этот праздник был введен по инициативе Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), его отмечают с 1966 года. В этот день под эгидой ФИДЕ проводятся различные тематические мероприятия и соревнования.
В нашей стране этот день также отмечают День шахмат в Украине.
Введение этого праздника Верховная Рада поддержала в 2011 году «учитывая значительные достижения украинских шахматистов в соревнованиях на международном уровне, с целью привлечения внимания общества, органов государственной власти и общественных объединений к шахматному спорту как высокоинтеллектуальному, доступному и массовому виду спорта».
Кроме того, на 20 июля приходится один из самых «сладких» праздников в году — Международный день торта, посвященный дружбе и миру между людьми, странами, народами. Этот праздник проходит под девизом «Я приду к тебе с тортом».
Отмечать этот праздник начали более 10 лет назад в Италии, впоследствии он распространился по всему миру.
Православная церковь в этот день чтит преподобного Фому из Малеи, который жил в IX веке в Византии. Он был богатым и храбрым воином, потом одел монашескую рясу и покорил свое тело духу, став настоящим победителем над собой.
Как правило, в этот день уже можно было собирать поспевшую чернику. Отсюда и происходит народное название праздника — Фома-черничник.
Народные приметы:
- если в этот день идет дождь — следует ожидать неурожая;
- дождь в этот день означает, что осадки затянутся надолго;
- за погодой в этот день можно предсказать, каким будет ноябрь.