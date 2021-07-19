Международный день шахмат отмечают 20 июля, фото: LiveJournal

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Ракурс

20 июля отмечают Международный день шахмат — международный праздник, посвященный этой популярной игре. В шахматы играют на специальной доске, разделенной на 64 светлые и темные клетки (поля). У игроков есть по 16 светлых (белых) и 16 темных (черных) фигур, которые передвигают по установленным для них правилам.

Этот праздник был введен по инициативе Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), его отмечают с 1966 года. В этот день под эгидой ФИДЕ проводятся различные тематические мероприятия и соревнования.

В нашей стране этот день также отмечают День шахмат в Украине.

Введение этого праздника Верховная Рада поддержала в 2011 году «учитывая значительные достижения украинских шахматистов в соревнованиях на международном уровне, с целью привлечения внимания общества, органов государственной власти и общественных объединений к шахматному спорту как высокоинтеллектуальному, доступному и массовому виду спорта».

Кроме того, на 20 июля приходится один из самых «сладких» праздников в году — Международный день торта, посвященный дружбе и миру между людьми, странами, народами. Этот праздник проходит под девизом «Я приду к тебе с тортом».

Отмечать этот праздник начали более 10 лет назад в Италии, впоследствии он распространился по всему миру.

Православная церковь в этот день чтит преподобного Фому из Малеи, который жил в IX веке в Византии. Он был богатым и храбрым воином, потом одел монашескую рясу и покорил свое тело духу, став настоящим победителем над собой.

Как правило, в этот день уже можно было собирать поспевшую чернику. Отсюда и происходит народное название праздника — Фома-черничник.

Народные приметы: