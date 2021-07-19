Зеленский подписал декларацию о безальтернативности евроинтеграции

Владимир Зеленский, фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/n157626-zelenskiy-podpisal-deklaraciu-o-bezalternativnosti-evrointegracii.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, вместе с президентами Грузии Саломе Зурабишвили и Молдовы Майей Санду подписал декларацию Батумского саммита.

В этом документе подчеркивается, что вступление в Евросоюз является общей целью для трех государств, которая не имеет альтернативы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Офиса президента.

Вступление в Европейский Союз — это цель, которая объединяет наши три государства. Европейская интеграция не имеет альтернативы для наших стран, и ни одна третья сторона не сможет повлиять на этот суверенный выбор, — подчеркивается в декларации.

В документе отмечается, что его подписанты подтверждают свою «непоколебимую преданность» продолжению процесса интеграции в Евросоюз путем комплексных реформ, направленных на укрепление демократических институтов, и постепенному приближению национального законодательства в соответствующих сферах к ключевым элементам права ЕС.

Поддержанные крепкой волей наших народов стать частью европейской семьи, мы едины в своей решимости сотрудничать, чтобы обеспечить признание европейской перспективы для Грузии, Молдовы и Украины, которая откроет путь для будущего членства в ЕС наших трех государств, — подчеркивается в декларации.

Зеленский сегодня, 19 июля, находится с рабочим визитом в Грузии.

Напомним, социологи установили, какой процент украинцев готовы проголосовать на референдуме за вступление Украины в ЕС.