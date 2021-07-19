Дмитрий Разумков (в центре), фото: Сергей Ковальчук

https://racurs.ua/n157625-razumkov-sozyvaet-vneocherednoe-zasedanie-rady-chto-budut-rassmatrivat.html

Ракурс

Верховная Рада завтра, 20 июля, соберется на внеочередное заседание, которое начнется в 14.00.

Соответствующее распоряжение подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом сообщается на сайте парламента.

Депутаты планируют рассмотреть 10 постановлений, которые предлагают отменить результаты голосования за такие законопроекты:

четыре постановления об отмене голосования за законопроект № 5068 о назначении членов Высшего совета правосудия;

два постановления об отмене голосования за другой законопроект, касающийся Высшего совета правосудия (№ 5069);

три постановления об отмене голосования за закон № 3822 о реформе «Укроборонпрома»;

постановление об отмене голосования за закон «О внесении изменений в Закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины».

Заседание будет проводить первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.