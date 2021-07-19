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Ракурс
Дмитро Разумков (у центрі), фото: Сергій Ковальчук

Разумков скликає позачергове засідання Ради — що розглядатимуть

19 лип 2021, 19:52
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Верховна Рада завтра, 20 липня, збереться на позачергове засідання, яке розпочнеться о 14.00.

Відповідне розпорядження підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Депутати планують розглянути 10 постанов, які пропонують скасувати результати голосування за такі законопроекти:

  • чотири постанови про скасування голосування за законопроект № 5068 про призначення членів Вищої ради правосуддя;
  • дві постанови про скасування голосування за інший законопроект, який стосується Вищої ради правосуддя (№ 5069);
  • три постанови про скасування голосування за закон № 3822 про реформу «Укроборонпрому»;
  • постанову про скасування голосування за закон «Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».

Засідання проводитиме перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Джерело: Ракурс


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