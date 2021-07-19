Зеленський підписав декларацію про безальтернативність євроінтеграції

Володимир Зеленський, фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/ua/n157626-zelenskyy-pidpysav-deklaraciu-pro-bezalternatyvnist-ievrointegraciyi.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, разом із президентами Грузії Саломе Зурабішвілі та Молдови Маєю Санду підписав декларацію Батумського саміту.

У цьому документі наголошується, що вступ до Євросоюзу є спільною метою для трьох держав, яка не має альтернативи. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому прес-службою Офісу президента.

Вступ до Європейського Союзу — це мета, яка об'єднує наші три держави. Європейська інтеграція не має альтернативи для наших країн, і жодна третя сторона не зможе вплинути на цей суверенний вибір, — наголошується в декларації.

У документі зазначається, що його підписанти підтверджують свою «непохитну відданість» продовженню процесу інтеграції до Євросоюзу шляхом всеохоплюючих реформ, спрямованих на зміцнення демократичних інституцій, та поступовому наближенню національного законодавства у відповідних сферах до ключових елементів права ЄС.

Підтримані міцною волею наших народів стати частиною європейської сім’ї, ми єдині у своїй рішучості співпрацювати, щоб забезпечити визнання європейської перспективи для Грузії, Молдови і України, яка відкриє шлях для майбутнього членства в ЄС наших трьох держав, — наголошується в декларації.

Зеленський сьогодні, 19 липня, перебуває з робочим візитом у Грузії.

Нагадаємо, соціологи встановили, який відсоток українців готові проголосувати на референдумі за вступ України до ЄС.