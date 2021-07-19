Міжнародний день шахів відзначають 20 липня, фото: LiveJournal

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Ракурс

20 липня відзначають Міжнародний день шахів — міжнародне свято, присвячене цій популярній грі. У шахи грають на спеціальній дошці, що має назву шахівниця, поділеній на 64 світлі та темні клітини (поля). У гравців є по 16 світлих (білих) і 16 темних (чорних) фігур, які пересувають за встановленими для них правилами.

Це свято було запроваджене за ініціативою Всесвітньої шахової федерації (ФІДЕ), воно відзначається з 1966 року. Цього дня під егідою ФІДЕ проводяться різноманітні тематичні заходи та змагання.

У нашій державі цього дня також відзначають День шахів в Україні.

Запровадження цього свята Верховна Рада підтримала у 2011 році «враховуючи вагомі досягнення українських шахістів у змаганнях на міжнародному рівні, з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади і громадських об'єднань до шахового спорту як високоінтелектуального, доступного і наймасовішого виду спорту».

Крім того, на 20 липня припадає одне із «найсолодших» свят року — Міжнародний день торта, присвячений дружбі і миру між людьми, країнами, народами. Це свято проходить під девізом «Я прийду до тебе з тортом».

Відзначати це свято розпочали понад 10 років тому в Італії, згодом воно поширилося по всьому світу.

Православна церква цього дня вшановує преподобного Фому з Малеї, який жив у IX ст. у Візантії. Він був багатим та хоробрим воїном, згодом одягнув чернечу рясу і підкорив своє тіло духові, ставши справжнім переможцем над собою.

Як правило, у цей день вже можна було збирати поспілу чорницю. Звідси й походить народна назва свята — Фома-чорничник.

Народні прикмети: