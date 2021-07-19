У Верховному суді відреагували на справу про скасування указу Зеленського

У Верховному суді відреагували на відкриття ДБР провадження, фото: «Судово-юридична газета»

https://racurs.ua/ua/n157628-u-verhovnomu-sudi-vidreaguvaly-na-spravu-pro-skasuvannya-ukazu-zelenskogo.html

Ракурс

У Верховному суді відреагували на відкриття Державним бюро розслідувань (ДБР) провадження через рішення про визнання незаконним указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці суду в соціальній мережі Фейсбук.

У ньому підтверджується, що до Касаційного адмінсуду у складі Верховного суду 16 липня дійсно надійшов запит ДБР щодо надання низки документів стосовно розгляду справи № 9901/96/21 за позовом Тупицького до Зеленського.

Зазначається, що із запиту ДБР випливає, що відомством здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

Прес-служба суду зазначає, що судове рішення у справі за позовом Тупицького проти Зеленського ще може бути оскаржене у Великій палаті Верховного суду і наголошує, що ст. 126 Конституції закріплена незалежність і недоторканність суддів.

Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється. Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку, — наголошується в повідомленні прес-служби суду.

Нагадаємо, 14 липня Верховний суд задовольнив позов Тупицького, яким визнав протиправним і скасував указ президента України від 27 березня 2021 року № 124/2021 в частині скасування президентського указу від 14 травня 2013 року № 256, яким скасовувалося призначення позивача суддею КСУ.