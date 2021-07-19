Предсказывать магнитные бури поможет новый каталог солнечных пятен — деталиhttps://racurs.ua/n157630-predskazyvat-magnitnye-buri-pomojet-novyy-katalog-solnechnyh-pyaten-detali.htmlРакурс
Международная группа ученых опубликовала каталог полушарных чисел Вольфа, которые показывают относительное количество пятен на Солнце.
Этот каталог будет использоваться для более точного прогноза динамики солнечного цикла и космической погоды, которая, как известно, влияет и на Землю, сообщает издание Nacked Science.
Числа Вольфа — один из самых распространенных среди многочисленных индексов солнечной активности. Они показывают количество солнечных пятен в видимой полусфере Солнца.
Пятна — основной источник солнечных вспышек, которые могут, в частности, приводить к магнитным бурям на Земле.
Хотя систематическое наблюдение за пятнами на Солнце ведется уже три столетия, новейшие модели показывают, что лучшее понимание солнечной активности требует учета динамики пятен в каждом полушарии Солнца отдельно.
А таких данных намного меньше — важнейший каталог солнечной активности приводит данные по полушарным числам Вольфа только с 1992 года.
Исследователи нашли способ, как решить эту проблему — путем реконструкции исторической численности солнечных пятен по полушариям им удалось кардинально расширить выборку. Так появился новый каталог, который показывает ежемесячную и ежедневную численность солнечных пятен в северном и южном полушариях отдельно аж с 1874 года.
Скачать каталог можно по адресу https://wwwbis.sidc.be/silso/extheminum.
Теперь реконструированные данные численности солнечных пятен по полушариям будут доступны научному сообществу и станут, как мы считаем, основой для обновленных и более совершенных схем предсказания солнечной активности, — отмечают исследователи.
Напомним, зонд NASA Solar Orbiter недавно зафиксировал мощную вспышку на поверхности Солнца.
Источник: Nacked Science