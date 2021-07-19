Опубликован новый каталог солнечных пятен, фото:

https://racurs.ua/n157630-predskazyvat-magnitnye-buri-pomojet-novyy-katalog-solnechnyh-pyaten-detali.html

Ракурс

Международная группа ученых опубликовала каталог полушарных чисел Вольфа, которые показывают относительное количество пятен на Солнце.

Этот каталог будет использоваться для более точного прогноза динамики солнечного цикла и космической погоды, которая, как известно, влияет и на Землю, сообщает издание Nacked Science.

Числа Вольфа — один из самых распространенных среди многочисленных индексов солнечной активности. Они показывают количество солнечных пятен в видимой полусфере Солнца.

Пятна — основной источник солнечных вспышек, которые могут, в частности, приводить к магнитным бурям на Земле.

Хотя систематическое наблюдение за пятнами на Солнце ведется уже три столетия, новейшие модели показывают, что лучшее понимание солнечной активности требует учета динамики пятен в каждом полушарии Солнца отдельно.

А таких данных намного меньше — важнейший каталог солнечной активности приводит данные по полушарным числам Вольфа только с 1992 года.

Исследователи нашли способ, как решить эту проблему — путем реконструкции исторической численности солнечных пятен по полушариям им удалось кардинально расширить выборку. Так появился новый каталог, который показывает ежемесячную и ежедневную численность солнечных пятен в северном и южном полушариях отдельно аж с 1874 года.

Скачать каталог можно по адресу https://wwwbis.sidc.be/silso/extheminum.

Теперь реконструированные данные численности солнечных пятен по полушариям будут доступны научному сообществу и станут, как мы считаем, основой для обновленных и более совершенных схем предсказания солнечной активности, — отмечают исследователи.

Напомним, зонд NASA Solar Orbiter недавно зафиксировал мощную вспышку на поверхности Солнца.

Источник: Nacked Science