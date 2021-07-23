В Украине 24 июля осадки не ожидаются, фото:

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Погода в Украине 24 июля будет зависеть от влияния антициклона, поэтому будет предусматривать достаточно комфортные, спокойные погодные условия со слабым ветром.

Температура воздуха ночью составит +11…+17° (на побережье морей — до 20°), днем — +24…+30°). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В восточных, Волынской и Житомирской областях, а также в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киеве 24 июля будет без осадков. Температура воздуха ночью составит +14…+16°, днем — +26…+28°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода во Львове будет без существенных осадков. Ночью и утром видимость будут ухудшать слабые туманы. Столбики термометров ночью опустятся до +12…+14°, днем — поднимутся до +24…+26°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков. Термометры ночью покажут +18…+20°, днем — +26…+28°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре также будет без осадков. Ночью температура воздуха составит +14…+16°, днем — +26…+28°. Ветер северный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове 24 июля будет без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью +13…+15°, днем — +26…+28°. Ветер северный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье будет без осадков ночью и днем. Ожидается температура воздуха +12… +14° ночью и +25…+27° днем. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 24 июля будет неспокойной, ожидается магнитная буря утром и возмущения в течение суток.