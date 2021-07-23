Почему Азовское море заполонили медузы, рассказали ученые

Медузы заполонили Азовское море, фото:

https://racurs.ua/n157846-pochemu-azovskoe-more-zapolonili-meduzy-rasskazali-uchenye.html

Ракурс

Азовское море в последнее время столкнулось с настоящим «нашествием» медуз.

Причиной этого являются изменения в солености Азовского моря. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на декана факультета биологии, географии и экологии Херсонского государственного университета, доктора географических наук, профессора Игоря Пилипенко.

По его словам, процессы, связанные с ростом солености Азовского моря, происходили в 70-х и 80-х годах XX века, и снова происходит сейчас.

Пилипенко подчеркнул, что соленость Азовского моря и, соответственно, количество медуз, зависит от гидрологического режима Дону и Кубани.

Увеличивается соленость моря — улучшаются условия для развития медуз. А уровень солености связан с многолетним уменьшением стока рек Дона и Кубани, — отметил ученый.

Пилипенко отмечает, что Азовское море по сути является лиманом Дона и Кубани — рек, протекающих в России. Совокупный сток пресной воды с территории России составляет 35−40 куб. км в год, в то время как с территории Украины — всего 4 куб. км. Поэтому все механизмы решения этой проблемы — на территории России.

Напомним, по мнению экологов, нашествие медуз в Азовском море связано с увеличением количества этих животных в Черном море, из которого они попадают через Керченский пролив.

Источник: «Укринформ»