Чому Азовське море заполонили медузи, розповіли учені

Медузи заполонили Азовське море, фото:

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Азовське море останнім часом зіткнулося зі справжнім «нашестям» медуз.

Причиною цього є зміни у солоності Азовського моря. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на декана факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету, доктора географічних наук, професора Ігоря Пилипенка.

За його словами, процеси, пов’язані зі зростанням солоності Азовського моря, відбувалися у 70-х та 80-х роках XX століття, і знову відбувається зараз.

Пилипенко зазначив, солоність Азовського моряі, відповідно, кількість медуз, залежить від гідрологічного режиму Дону та Кубані.

Збільшується солоність моря — покращуються умови для розвитку медуз. А рівень солоності пов’язаний з багаторічним зменшенням річкового стоку річок Дону та Кубані, — зазначив учений.

Пилипенко зазначає, що Азовське море по суті є лиманом Дону та Кубані — річок, які протікають у Росії. Сукупний стік прісної води з території Росії становить 35−40 куб. км на рік, в той час як з території України — лише 4 куб. км. Тож усі механізми розв’язання цієї проблеми — на території Росії.

Нагадаємо, на думку екологів, навала медуз в Азовському морі пов’язана зі збільшенням кількості цих тварин у Чорному морі, з якого вони потрапляють через Керченську протоку.

Джерело: «Укрінформ»