Микола Чаус, фото: LB.ua

https://racurs.ua/ua/n157845-znyknennya-chausa-u-mzs-vidreaguvaly-na-zayavu-moldovy.html

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Міністерство закордонних справ (МЗС) України відреагувало на нещодавню заяву генпрокурора Молдови Олександра Стояногло, який стверджує, що викрадення у Кишиневі обвинувачуваного в корупції українського екс-судді Миколи Чауса відбувалося за участі державних установ України.

У МЗС висловили здивування такою інформацією і наголосили, що розслідування всіх обставин в справі Чауса можливе лише при повній взаємодії української та молдовської сторін, повідомляє видання «Українська правда».

Україна неодноразово заявляла про готовність до максимальної співпраці із Молдовою в справі Миколи Чауса, — наголошують у МЗС. — Наша позиція чітка: всі обставини справи має встановити розслідування по лінії правоохоронних органів.

У відомстві зазначають, що Офіс генпрокурора 12 травня отримав клопотання від Генпрокуратури Молдови про надання правової допомоги в рамках відкритої кримінальної справи, а 17 травня українська сторона звернулася до молдовської із запитом на отримання додаткової інформації, без якої виконання міжнародно-правової допомоги було унеможливлене.

На цьому тлі викликають здивування заяви про завершення розслідування в Молдові в односторонньому порядку. Логічне питання: а чи дійсно була зацікавленість у встановленні істини чи натомість було завдання реалізувати гучний політичний процес із заздалегідь визначеним результатом? — наголошують у зовнішньополітичному відомстві.

У цій ситуації в МЗС вбачають вплив «третьої сторони».

Роль третьої сторони в цій ситуації очевидна. Її мета — дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Молдові та спробувати зруйнувати українсько-молдовські відносини, — вважають у МЗС.

Джерело: «Українська правда»