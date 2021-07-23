Николай Чаус, фото: LB.ua

https://racurs.ua/n157845-ischeznovenie-chausa-v-mide-otreagirovali-na-zayavlenie-moldovy.html

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Министерство иностранных дел (МИД) Украины отреагировало на недавнее заявление генпрокурора Молдовы Александра Стояногло, который утверждает, что похищение в Кишиневе обвиняемого в коррупции украинского экс-судьи Николая Чауса происходило при участии государственных учреждений Украины.

В МИДе выразили удивление такой информацией и подчеркнули, что расследование всех обстоятельств по делу Чауса возможно лишь при полном взаимодействии украинской и молдавской сторон, сообщает издание «Украинская правда».

Украина неоднократно заявляла о готовности к максимальному сотрудничеству с Молдовой в деле Николая Чауса, — подчеркивают в МИДе. — Наша позиция четкая: все обстоятельства дела должно установить расследование по линии правоохранительных органов.

В ведомстве отмечают, что Офис генпрокурора 12 мая получил ходатайство от Генпрокуратуры Молдовы о предоставлении правовой помощи в рамках открытого уголовного дела, а 17 мая украинская сторона обратилась к молдавской с запросом на получение дополнительной информации, без которой выполнение международно-правовой помощи было невозможным.

На этом фоне вызывают удивление заявления о завершении расследования в Молдове в одностороннем порядке. Логичный вопрос: а действительно ли была заинтересованность в установлении истины или вместо этого была задача реализовать громкий политический процесс с заранее определенным результатом? — отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

В этой ситуации в МИДе видят влияние «третьей стороны».

Роль третьей стороны в этой ситуации очевидна. Ее цель — дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове и попробовать разрушить украинско-молдавские отношения, — считают в МИДе.

Источник: «Украинская правда»