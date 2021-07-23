Зеленский ввел санкции против самой богатой женщины РФ

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n157848-zelenskiy-vvel-sankcii-protiv-samoy-bogatoy-jenschiny-rf.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 16 июля, согласно которому на три года вводятся санкции против ряда юридических и физических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, санкции попала самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук, соучредитель интернет-магазина Wildberries. Согласно данным Forbes, ее состояние оценивается в 13,1 млрд долл. США.

Также под санкциями оказался ее муж Владислав Бакальчук.

Под санкции попал и сам интернет-магазин Wildberries — его украинское, российское, польское, армянское, беларусское, киргизское и казахстанское подразделения.

Кроме того, под санкциями оказались такие юридические лица, зарегистрированные во Франции:

«Официальный Репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции»;

«Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции»;

«Ассоциация Франция — Крым».

Также под санкциями оказались несколько человек, связанных с указанными юрлицами.

Wildberries ранее обвиняли в торговле продукцией с российской символикой и книгами антиукраинского содержания.

Напомним, 16 июля СНБО поддержал введение санкций против девяти человек из санкционного списка США.