Зеленский ввел санкции против самой богатой женщины РФ

Зеленский ввел санкции против самой богатой женщины РФhttps://racurs.ua/n157848-zelenskiy-vvel-sankcii-protiv-samoy-bogatoy-jenschiny-rf.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 16 июля, согласно которому на три года вводятся санкции против ряда юридических и физических лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, санкции попала самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук, соучредитель интернет-магазина Wildberries. Согласно данным Forbes, ее состояние оценивается в 13,1 млрд долл. США.
Также под санкциями оказался ее муж Владислав Бакальчук.
Под санкции попал и сам интернет-магазин Wildberries — его украинское, российское, польское, армянское, беларусское, киргизское и казахстанское подразделения.
Кроме того, под санкциями оказались такие юридические лица, зарегистрированные во Франции:
- «Официальный Репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции»;
- «Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции»;
- «Ассоциация Франция — Крым».
Также под санкциями оказались несколько человек, связанных с указанными юрлицами.
Wildberries ранее обвиняли в торговле продукцией с российской символикой и книгами антиукраинского содержания.
Напомним, 16 июля СНБО поддержал введение санкций против девяти человек из санкционного списка США.