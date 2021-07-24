Wildberries. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n157870-forma-rossiyskih-soldat-i-propaganda-za-chto-zablokirovali-wildberries.html

Ракурс

Санкции против российского ритейлера Wildberries ввели из-за продажи российской пропаганды и формы российских солдат.

Также на платформе продавались антиукраинские книги. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

Ритейл из РФ, который продавал российскую пропаганду и форму российских солдат — не будет работать в Украине. Речь идет о Wildberries. Благодарен президенту и СНБО, поддержавшим нашу инициативу, что ввели санкции против этой компании, — написал Ткаченко.



Министр культуры подчеркнул, что антиукраинским тезисам, книгам, нарративам — не место в Украине, поэтому Минкульт делает все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам Российской Федерации. Он добавил, что следующим шагом в этом направлении станет блокировка российских ОТТ-платформ.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 16 июля, согласно которому на три года вводятся санкции против ряда юридических и физических лиц. Под санкции попала самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук, соучредитель интернет-магазина Wildberries. Согласно данным Forbes, ее состояние оценивается в 13,1 млрд долл. США.