Українець загинув в ДТП з автобусом у Польщі. Фото:

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ДТП сьогодні, 24 липня, трапилася в Польщі — в автобус з українцями врізалася нетвереза водійка на легковому авто.

Унаслідок аварії загинув один громадянин України, ще четверо перебувають у лікарнях. Про це повідомив радник-посланець посольства в Польщі Олег Куця в ефірі «Україна 24».

За його словами, наразі в медичних закладах перебувають четверо громадян України. Двох уже виписали до дому, а ще один громадянин України загинув під час аварії. Консули посольства України в Польщі виїхали до лікарень, де знаходяться українці, і знаходяться в постійному контакті з польськими правоохоронними органами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що аварія в Польщі сталася вранці на трасі біля міста Радомсько — зіткнулися легковий автомобіль Nissan Quashquai з автобусом Volkswagen, у якому перебували українці. Десятеро людей отримали поранення, серед них сім українців