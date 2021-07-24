ДТП у Польщі. Фото: RMF24.pl.

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ДТП сьогодні, 24 липня, трапилася в Польщі. Аварія сталася вранці на трасі біля міста Радомсько — зіткнулися легковий автомобіль Nissan Quashquai з автобусом Volkswagen, у якому перебували українці.

Десятеро людей отримали поранення, серед них сім українців. Про це повідомляє RMF24.pl.

Автомобілі опинилися в канавах на протилежних сторонах дороги. Автобусом їхали дев’ять осіб, зокрема семеро громадян України. Усі вони були поранені та доставлені в лікарні. За даними поліції, троє з постраждалих перебувають у важкому стані, який загрожує їхньому життю.

За попередніми висновками поліції, ДТП спровокувала 36-річна водійка автомобіля, яка несподівано вискочила на зустрічну смугу. Тест на алкоголь показав 4 проміле. Жінка — мешканка сусіднього села Гідле.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ДТП у Львівській області влаштував неповнолітній водій, який виїхав на зустрічну смугу. Унаслідок аварії загинули дві людини, ще одна потрапила в лікарню.