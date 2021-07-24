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Ракурс
ДТП в Польше. Фото: RMF24.pl.

Автобус с украинцами протаранил пьяный водитель в Польше (ФОТО)

24 июл 2021, 16:03
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ДТП сегодня, 24 июля, произошло в Польше. Авария произошла утром на трассе возле города Радомско — столкнулись легковой автомобиль Nissan Quashquai с автобусом Volkswagen, в котором находились украинцы.

Десять человек получили ранения, среди них семь украинцев. Об этом сообщает RMF24.pl.

ДТП в Польше. Фото: RMF24.pl.Автомобили оказались в канавах на противоположных сторонах дороги. В автобусе ехали девять человек, в том числе семь граждан Украины. Все они получили травмы и были доставлены в больницы. По данным полиции, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, которое угрожает их жизни.


ДТП в Польше. Фото: RMF24.pl.По предварительным выводам полиции, ДТП спровоцировала 36-летняя водитель автомобиля, которая неожиданно выскочила на встречную полосу. Тест на алкоголь показал 4 промилле. Женщина — жительница соседнего села Гидле.

Напомним, ранее мы сообщали, что ДТП во Львовской области устроил несовершеннолетний водитель, выехавший на встречную полосу. В результате аварии погибли два человека, еще один попал в больницу.

Источник: Ракурс


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