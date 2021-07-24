Илон Маск и NASA объединятся для поисков внеземной жизни. Фото: Курсор

https://racurs.ua/n157866-ilon-mask-i-nasa-obedinyatsya-dlya-poiskov-vnezemnoy-jizni.html

Ракурс

Илон Маск, основатель компании SpaceX, будет сотрудничать с NASA в рамках важной исследовательской миссии на Юпитер.

Ракета его компании Falcon Heavy отправится в космическую миссию вместо Space Launch System, которую разрабатывал Boeing. Об этом пишет ArsTechnica.

Сообщается, что стоимость пусковых услуг оценивается в 178 млн долл. Старт миссии Europa Clipper запланирован на октябрь 2024 года. Решение о смене ракеты было принято в целях экономии — так, ракета SpaceX позволит NASA сэкономить около 2 млрд долл., в которые оценивалась стоимость старта миссии при помощи сверхтяжелой ракеты Space Launch System.

Бюджет миссии составляет 4,25 млрд долл, а основной задачей является исследование юпитерианского спутника Европа, в подледном океане которого возможна жизнь. Для этого Europa Clipper должна совершить 44 облета данного спутника. Отметим, что миссия к Европе является одной из главнейших для NASA в текущем десятилетии.

Европа является одним из основных кандидатов на источник внеземной жизни в Солнечной системе. Под ледяной поверхностью спутника может скрываться подледный океан или слой вязкого льда. Соленой воды под поверхностью может оказаться в два раза больше, чем в Мировом океане на Земле.

Напомним, ранее мы сообщали, что вертолет Ingenuity направил в NASA снимки, которые он сделал во время рекордного девятого полета над поверхностью Марса.

Источник: ArsTechnica