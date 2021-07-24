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Погода на завтра. Фото: istock

Дожди на севере и жара — погода на 25 июля (КАРТА)

24 июл 2021, 15:08
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Погода в Украине 25 июля ожидается преимущественно солнечная и жаркая, в некоторых областях возможен дождь. Температура воздуха в горячих регионах достигнет отметки +31°.

Днем столбики термометров покажут от +26° до +31°. Ночи в эти сутки будут теплыми. Ветер обещают северо-западный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 25 июля прогнозируется жаркая и солнечная. Ночью температура воздуха опустится до отметки +15°, а днем будет держаться на уровне от +26° до +28° тепла.

Погода в Харькове станет комфортной — безумная жара покинет город. Температура воздуха ночью достигнет отметки от +14° до +16°, а днем столбики термометра застынут на уровне +29°.

Погодные условия в Одессе ожидаются теплыми и солнечными, без осадков. Город днем прогреется до +30°, ночью столбики термометров покажут +20°.

Погода во Львове порадует теплом. Температурные показатели будут следующими: ночью +14…+16° тепла, а днем +27…+29° тепла.

Погода в Карпатах 25 июля также встретит жарой и сухим воздухом. Столбики термометров в темное время суток покажут от +14° до +16° тепла, а днем температура достигнет +29° тепла по Цельсию.


Погода на 25 июля. Карта: УкргидрометцентрГеомагнитная обстановка в Украине 25 июля ожидается спокойная, магнитные бури не прогнозируются.

Геомагнитная обстановка. Инфографика: GismeteoНапомним, ранее мы сообщали, что погода в июле 2021 года прогнозируется жаркая со средней температурой 20−25° тепла, в горах будет 13−18° выше нуля. Месячное количество осадков ожидается 34−91 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье — 103−155 мм, что не превышает климатическую норму.

Источник: Ракурс


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