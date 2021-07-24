100 км колючей проволоки Эстония подарит Литве на стену с Беларусью

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100 км колючей проволоки Эстония подарит Литве, чтобы соседняя страна могла построить стену на границе с Беларусью. Таким образом в Таллинне решили помочь пограничникам Литвы, которые отгораживают границу с Минском, учитывая будущие военные учения РФ «Запад-2021» и поток нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.

Об этом Министерство обороны Эстонии сообщило 24 июля.

Литва — наш близкий союзник, и наша задача — немедленно поддержать ее в этом кризисе, — говорится в сообщении министра обороны Эстонии Калле Лаанета.

Силы обороны Эстонии бесплатно выделят партию колючей проволоки Литве, которая исчерпала свои запасы на укрепление границы. Дефицит колючей проволоки с острыми лезвиями возник потому, что Литва его не производит.

Мы также готовы с 1 августа отправить в Литву три беспилотника для улучшения ситуационной осведомленности на границе, — добавил Лаанет.

Напомним, 23 июля министр обороны Литвы сообщил, что у них закончилась колючая проволока для стены с Беларусью. В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии и других стран, которые беспрепятственно пропускает соседняя Беларусь.