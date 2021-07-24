США заинтересовались санкциями против Коломойского и экстрадицией Фирташа

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Игорь Коломойский, украинский олигарх, может попасть под новые санкции США. Запрет на въезд для Коломойского на территорию Соединенных Штатов является лишь первым шагом. Об этом сообщил временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

Есть другие возможности — я о Министерстве финансов. То есть это не конец истории. И вопросы также есть у Федерального бюро расследований и нашего Министерства юстиции, — цитирует дипломата «Радио Свобода».

Кент напомнил, что украинский экс-премьер Павел Лазаренко «отсидел в США 10 лет», а бизнесмен Дмитрий Фирташ сейчас находится в Австрии под угрозой экстрадиции в США.

Вашингтон сейчас ожидает решения австрийского суда об экстрадиции пророссийского олигарха Фирташа.

Мы начали этот процесс, к сожалению, более чем семь лет назад. И по сей день ждем. Каждый человек в Австрии имеет право на апелляцию. Ждем окончательного решения судебной системы Австрии, — подытожил дипломат.

Напомним, в 2020 году Минюст США обвинил Коломойского и его бизнес-партнера Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для приобретения офисной многоэтажки в Кливленде. На американских заводах Коломойского также зафиксировали низкий уровень соблюдения техники безопасности и нарушение норм экологии. В США считают, что Коломойский и Боголюбов вместе с американцами Уриэлем Лейбером и Мардохеем Корфом тратили выведенные из «ПриватБанка» деньги на приобретение коммерческой недвижимости и заводов по производству стали и сплавов в США. Минюст США требует конфисковать незаконно приобретенную недвижимость олигарха в стране.