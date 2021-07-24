Новые сроки окончания пандемии COVID-19 назвала ВОЗ

https://racurs.ua/n157862-novye-sroki-okonchaniya-pandemii-covid-19-nazvala-voz.html

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Сроки окончания пандемии COVID-19 назвала Всемирная организация здравоохранения. В ВОЗ считают, что пандемия коронавирусной инфекции не завершится по крайней мере до середины 2022 года, поскольку еще нужно достичь уровня вакцинации 70% населения в каждой стране.

Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус объявил глобальную цель — обеспечить иммунизацию не менее 10% населения каждой страны мира в сентябре 2021 года, 40% - к концу 2021 года и 70% - к середине 2022 года. Об этом пишет издание Newsweek.

Это важнейшие этапы, которые мы должны достичь вместе, чтобы прекратить пандемию. Пандемия закончится, когда мир решит положить этому конец, ведь решение (проблемы — ред.) в наших руках, — сказал Гебреисус.



Для того, чтобы вакцинировать 70% населения в каждой стране нужно 11 млрд доз вакцин. Также глава ВОЗ призвал «резко» нарастить производство препаратов иммунопрофилактики, чтобы помочь странам с низким уровнем дохода.

По данным Всемирной организации здравоохранения, против COVID-19 в мире привито более двух миллиардов человек — примерно 25% мирового населения. В частности, показателя вакцинации в почти 70% достигли США, однако ситуация в разных штатах сильно отличается.