Первую медаль Олимпиады для Украины завоевала Дарья Билодид — Олимпийские игры

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Ракурс

Дарья Билодид стала бронзовым призером летних Олимпийских игр в Токио. Это первая медаль Украины на Олимпиаде-2020.

Украинка не смогла пройти в финал, но призовое место получила. Дзюдоистка боролась в весе до 48 кг. В четвертьфинале украинка победила представительницу Португалии Катарину Косту, благодаря чему получила возможность побороться за медаль.

Для того, чтобы попасть в финал Билодид должна была одержать победу над японкой Фуну Тонако. Обе спортсменки являются лидерами мирового рейтинга в своей весовой категории и уже встречались на соревнованиях. На этот раз в полуфинале Олимпийских игр украинка потерпела поражение от Тонако. Впоследствии Билодид могла рассчитывать только на бронзу. Для этого она победила израильтянку Ширу Ришон.

Напомним, Олимпийские игры стартовали 23 июля в Японии и продлятся до 8 августа. Украину на Играх представят 157 спортсменов в 25 видах спорта (30 дисциплинах).