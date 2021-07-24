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Ракурс
Когда новый посол США появится в Украине, рассказал Госдеп

Когда новый посол США появится в Украине, рассказал Госдеп

24 июл 2021, 13:01
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Когда назначат нового посла США в Украине, рассказали в Государственном департаменте. Сейчас идет процесс отбора кандидатур среди американских дипломатов.

Мы сейчас в процессе отбора посла (в Украине — ред.) Белым домом. Это приоритет администрации президента Джо Байдена. Первая волна назначений послов будет включать Украину, — рассказал временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент в интервью «Суспільне».

Он отметил, что в конце каденции предыдущей администрации было 80 стран без послов. Кент также добавил, что в Киеве по традиции работали дипломаты с опытом во внешней политике.


Я убежден, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата, которого должен одобрить Сенат, — добавил Кент.

Напомним, последним послом США в Украине была Мари Йованович. Ее уволили с должности в мае 2019 года. Тогда между экс-президентом США Дональдом Трампом и Йованович возник конфликт. После этого диппредставительством США в Киеве руководили только временные поверенные. На нового посла Украина ждет уже больше двух лет.

Источник: Ракурс


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