Когда новый посол США появится в Украине, рассказал Госдеп

https://racurs.ua/n157860-kogda-novyy-posol-ssha-poyavitsya-v-ukraine-rasskazal-gosdep.html

Ракурс

Когда назначат нового посла США в Украине, рассказали в Государственном департаменте. Сейчас идет процесс отбора кандидатур среди американских дипломатов.

Мы сейчас в процессе отбора посла (в Украине — ред.) Белым домом. Это приоритет администрации президента Джо Байдена. Первая волна назначений послов будет включать Украину, — рассказал временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент в интервью «Суспільне».

Он отметил, что в конце каденции предыдущей администрации было 80 стран без послов. Кент также добавил, что в Киеве по традиции работали дипломаты с опытом во внешней политике.

Я убежден, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата, которого должен одобрить Сенат, — добавил Кент.

Напомним, последним послом США в Украине была Мари Йованович. Ее уволили с должности в мае 2019 года. Тогда между экс-президентом США Дональдом Трампом и Йованович возник конфликт. После этого диппредставительством США в Киеве руководили только временные поверенные. На нового посла Украина ждет уже больше двух лет.