Коли новий посол США з’явиться в Україні, розповів Держдеп

https://racurs.ua/ua/n157860-koly-novyy-posol-ssha-z-yavytsya-v-ukrayini-rozpoviv-derjdep.html

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Коли призначать нового посла США в Україні, розповіли у Державному департаменті. Наразі триває процес відбору кандидатур серед американських дипломатів.

Ми зараз у процесі відбору посла (в Україні — ред.) Білим домом. Це пріоритет адміністрації президента Джо Байдена. Перша хвиля призначень послів включатиме Україну, — розповів тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент в інтерв’ю «Суспільне».

Він наголосив, що наприкінці каденції попередньої адміністрації було 80 країн без послів. Кент також додав, що в Києві за традицією працювали дипломати з досвідом у зовнішній політиці.

Я переконаний, що найближчими тижнями Білий дім оголосить кваліфікованого кандидата, якого має схвалити Сенат, — додав Кент.

Нагадаємо, останнім послом США в Україні була Марі Йованович. Її звільнили з посади у травні 2019 року. Тоді між екс-президентом США Дональдом Трампом та Йованович виник конфлікт. Після цього диппредставництвом США в Києві керували лише тимчасові повірені. На нового посла Україна чекає вже більше двох років.