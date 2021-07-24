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Репортер вимазалася багном задля ефіру про повінь у Німеччині — її усунули

Репортер вимазалася багном задля ефіру про повінь у Німеччині — її усунули (ВІДЕО)

24 лип 2021, 12:33
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Про повені у Німеччині дивним чином вирішила розповісти німецька журналістка Сюзанна Олен — перед прямим включенням з міста Бад-Мюнстерайфель, яке сильно постраждало від «великої води», вона спеціально вимастилася багном. Таким чином було створено образ людини, яка допомагала прибирати завали сміття після стихії.

Проте відео з вчинком Олен перед прямим ефіром було оприлюднено у Твіттері. Воно швидко стало вірусним. Згодом німецьке телебачення RTL відсторонило 39-річну кореспондентку на період проведення перевірки на предмет порушення стандартів медіа. Вона також публічно попросила вибачення за свої дії, пише Daily Mail.

Зі слів Олен, вона вимастилася у бруд, оскільки їй стало «соромно», що працівники гуманітарної допомоги побачать її «чисте тіло». Репортерка також стверджує, що впродовж кількох днів допомагала наводити лад у місті, але перед ефіром вбралася у чистий одяг. Журналістка визнала, що припустилася «серйозної помилки».

Нагадаємо, кількість жертв руйнівної повені у Німеччині зросла до 179 осіб. Кризові штаби у регіонах розробляють план дій на випадок нових сильних злив, які синоптики прогнозують на 24 і 25 липня. Поліція і пожежники перебувають у стані підвищеної готовності.

Джерело: Daily Mail

Джерело: Ракурс


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