Репортер измазалась грязью ради эфира о наводнении в Германии - ее отстранили

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О наводнении в Германии странным образом решила рассказать немецкая журналистка Сюзанна Олен — перед прямым включением из города Бад-Мюнстерайфель, который сильно пострадал от «большой воды», она специально измазалась грязью. Таким образом был создан образ человека, который помогал убирать завалы мусора после стихии.

Однако видео с поступком Олен перед прямым эфиром было обнародовано в Твиттере. Оно быстро стало вирусным. Впоследствии немецкое телевидение RTL отстранило 39-летнюю корреспондентку на период проведения проверки на предмет нарушения стандартов медиа. Она также публично извинилась за свои действия, пишет Daily Mail.

По словам Олен, она измазалась грязью, так как ей стало «стыдно», что работники гуманитарной помощи увидят ее «чистое тело». Репортер также утверждает, что в течение нескольких дней помогала наводить порядок в городе, но перед эфиром одела чистую одежду. Журналистка признала, что допустила «серьезную ошибку».

Напомним, количество жертв разрушительного наводнения в Германии выросло до 179 человек. Кризисные штабы в регионах разрабатывают план действий на случай новых сильных ливней, которые синоптики прогнозируют на 24 и 25 июля. Полиция и пожарные находятся в состоянии повышенной готовности.

Источник: Daily Mail