«Немедленная помощь без бюрократии» и 2 млрд убытков - Берлин борется с наводнением

https://racurs.ua/n157702-nemedlennaya-pomosch-bez-burokratii-i-2-mlrd-ubytkov-berlin-boretsya-s-navodneniem.html

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Ущерб от наводнения в Германии исчисляется миллиардами — только в транспортной сфере европейской страны он составляют около 2 млрд евро. В частности, железная дорога Германии понесла убытки на сумму около 1,3 млрд евро.

На восстановление дорог и мостов нужно еще как минимум несколько сотен миллионов евро. Об этом пишет Deutsche Welle.

В районах наводнений в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне-Вестфалии необходимо оперативно восстановить мосты, автомагистрали и башни мобильной связи. В кризисных регионах за счет федерального правительства планируют построить 300 временных мостов.

Председатель Немецкого союза страховщиков Йорг Асмуссен опасается рекордного убытка от наводнения. Однако многие пострадавшие жалуются на то, что их страховка не покрывает убытки от наводнения.

В краткосрочной перспективе 2021 год может превратиться в один из самых разрушительных с 2013 года, — заявил он.

Напомним, во время визита 20 июля в город Бад Мюнстерайфель, являющийся одним из наиболее пострадавших от катастрофы, канцлер Германии Ангела Меркель пообещала предоставить людям «немедленную помощь без бюрократии».

15 июля потоки воды и оползни опустошили целые деревни в Германии и Бельгии. Стихия унесла жизни более 180 человек в Западной Европе.

Источник: Deutsche Welle.