Повені в Німеччині завдали 2 млрд євро збитків — новини світу — повені у Німеччині

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Збитки від повені у Німеччині обчислюються мільярдами — лише у транспортній сфері європейської країни вони становлять близько 2 млрд євро. Зокрема, залізниця Німеччини зазнала збитків на близько 1,3 млрд євро.

На відновлення доріг і автошляхів потрібно ще щонайменше кілька сотень мільйонів євро. Про це пише Deutsche Welle.

У районах повеней у Рейнланд-Пфальці та Північному Рейні-Вестфалії необхідно оперативно відновити мости, автомагістралі та вежі мобільного зв’язку. У кризових регіонах за рахунок федерального уряду планують звести 300 тимчасових мостів.

Голова Німецького союзу страховиків Йорґ Асмуссен побоюється рекордного збитку від повені. Однак багато потерпілих скаржаться на те, що їхня страховка не покриває збитки від повені.

У короткостроковій перспективі 2021 рік може перетворитися в один із найбільш руйнівних із 2013 року, — заявив він.

Нагадаємо, під час візиту 20 липня в місто Бад Мюнстерайфель, що є одним із найбільш постраждалих від катастрофи, канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяла надати людям «негайну допомогу без бюрократії».

15 липня потоки води і зсуви спустошили цілі села у Німеччині та Бельгії. Стихія забрала життя понад 180 осіб у Західній Європі.

Джерело: Deutsche Welle.