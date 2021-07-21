Номери Макрона, короля Марокко і глави ВООЗ знайшли в програмі для стеження

Макрон. Фото: Газета ру

https://racurs.ua/ua/n157701-nomery-makrona-korolya-marokko-i-glavy-vooz-znayshly-v-programi-dlya-stejennya.html

Ракурс

Еммануель Макрон, президент Франції, міг стати жертвою стеження спецслужб Марокко.

У списку телефонних номерів, обраних спецслужбами для потенційного злому, з 2017 року знаходиться й номер президента Франції. Про це повідомляє Le Monde.

Також у списку можливих цілей були номери колишнього прем'єр-міністра Франції Едуарда Філіпа і 14 міністрів країни. При цьому невідомо, чи були ці номери зламані. Представник Єлисейського палацу у відповідь на цю інформацію заявив, що «якщо це буде доведено, це явно дуже серйозно».

Стеження здійснювалося за:

президентом Франції Еммануелем Макроном;

президентом Іраку Бархамом Салехом;

президентом ПАР Сирілом Рамафосом.

прем'єром Пакистану Імраном Ханом;

прем'єром Єгипту Мустафою Мадбулі;

прем'єром Марокко Саадом ад-Дін аль-Усмані;

екс-прем'єром Лівану Саадом Харірі;

екс-прем'єром Уганди Ругундой Рухакана;

главою Євроради Шарлем Мішелем;

королем Марокко Мухаммедом VI;

главою ВООЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом;

екс-президентом Мексики Феліпе Кальдероном.

Сама компанія NSO заперечує будь-яку причетність до хакерів або цього списку і стверджує, що програмне забезпечення, про яке йде мова, призначене для боротьби зі злочинцями та терористами.

Нагадаємо, що 19 липня майже два десятки закордонних ЗМІ опублікували спільне розслідування, яке провели за підтримки правозахисників Amnesty International. У матеріалі йшлося про шпигунську програму Pegasus, яку ізраїльська компанія NSO Group продавала владі різних країн для стеження за активістами, розслідувачів, опозиціонерами й дисидентами. Журналістам вдалося підтвердити щонайменше 37 випадків злому смартфонів за допомогою Pegasus.

Джерело: Le monde