Затримано першого «офіційного пірата» в історії України

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Першого «офіційного пірата» в історії України, який раніше отримав викуп за звільнення захопленого ним судна в Індійському океані, затримала СБУ.

Затримання відбулося в Миколаєві. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зловмиснику повідомлено про підозру у піратстві (ч. 1 ст. 446 Кримінального кодексу). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років із конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Це перший випадок в історії України, коли особі повідомлено про підозру у піратстві, — наголошують в СБУ.



Затриманий — житель Миколаївщини, який раніше влаштувався у міжнародну компанію, яка займається охороною комерційних суден від піратів.

Втім, замість того, щоб охороняти човен, чоловік сам захопив його, — зазначають у спецслужбі.

Зазначається, що зловмисник, погрожуючи зброєю капітану корабля, заявив команді, що вимагає зміни курсу судна та грошову винагороду у 500 тис дол. США. Після цього почалися перемовини із менеджерами компанії-судновласника, які тривали чотири дні. Зрештою пірата вмовили здати зброю та розблокувати човен за 6 тис. дол. США.

Проте зловмисник на цьому не зупинився — повернувшись на плавучу базу охоронної компанії, він захопив її арсенал і почав нові перемовини. Цього разу вимагав вже 100 тис. дол. США, погрожуючи викинути всю зброю за борт.

Компанія виплачувати викуп відмовилася. Зловмисник встиг викинути частину зброї поки його не зупинили силою.

Оскільки події відбувалися у відкритому морі, то його неможливо було притягнути до відповідальності (на нейтральні води не поширюється юрисдикція жодної держави), — наголошують в СБУ.

Затримали зловмисника вже в ході спецоперації в Миколаєві. Зазначається, що повернувшись до України він декілька разів змінював паспорти і місця проживання.